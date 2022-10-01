بارزاني يبحث مع وفد فرنسي العلاقات الثنائية والأوضاع في العراق وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ خلال استقبال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني لوفد فرنسي رفيع، اليوم السبت، اعلنت فرنسا انها ستواصل دعمها وصداقتها لشعب الكوردستاني.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز انه استقبل، في صلاح الدين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي السيناتور كريستيان كامبون .

واشار البيان الى انه في الاجتماع الذي حضره ايضا اوليفييه ديكوتيني القنصل الفرنسي في اربيل ثمن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي الدور الحكيم لبارزاني في الاوضاع في العراق وكوردستان، مبينا ان الجانبين بحثا الوضع السياسي في العراق، وتبادلا وجهات النظر حول الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين السنة والكورد على اساس الدستور.

وبشأن الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إقليم كوردستان، عد الجانبان الهجوم على المدنيين وقصف المدارس والمواقع المدنية "جريمة خطيرة".

وأضاف البيان انه في جانب آخر من اللقاء ، شكر بارزاني الشعب والحكومة الفرنسية على دعمهم للشعب الكوردي خلال الأوقات الصعبة، خاصة أن وصول الرئيس الفرنسي هولاند خلال هجوم داعش على كوردستان كان دليلا واضحا على الصداقة بين الشعبين الفرنسي والكوردي.

ومن جهته قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي إن بلاده ستواصل دعم الشعب الكوردي وصداقته بحسب البيان نفسه.

ونوه البيان الى انه في ختام اللقاء قدم الوفد الضيف وسام البرلمان الفرنسي للرئيس بارزاني.