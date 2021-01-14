سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بارزاني يستعد لاجتماع "مهم" على صعيد كوردستان والعراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-14T15:52:47+0000
بارزاني يستعد لاجتماع "مهم" على صعيد كوردستان والعراق

شفق نيوز/ يجري رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الاستعدادات لعقد اجتماع "مهم" يجمع كل القوى السياسية الكوردستانية.

وكتب عضو مؤسسة الثقافة والاعلام للحزب الديمقراطي الكوردستاني كازران صباح هورامي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي منشورا، يوم الخميس، تابعته وكالة شفق نيوز، ان بارزاني "يعدّ العدة لعقد اجتماع مهم بين جميع القوى السياسية في كوردستان وصياغة خارطة طريق جديدة لمستقبل كوردستان والعراق".

وأشار إلى أنه من المقرر ان يصدر قرار "مهم" من رئاسة الاقليم. 

واوضح هورامي أن "القرار سيكون ارسال وفد الى بغداد وانهاء سير المباحثات، بحيث يتم اطلاع الناس والرأي العام على نتائح المباحثات".

وأضاف أن "القرار الثاني الذي من المقرر ان يصدر عن الاجتماع، هو قرار نهائي بشأن الانتخابات العراقية والتحالف الكوردستاني".

related

رئيس الاقليم تعقيبا على زيارة الوفد الحكومي لبغداد: مستعدون لحل المشاكل كافة

Date: 2019-07-17 13:18:01
رئيس الاقليم تعقيبا على زيارة الوفد الحكومي لبغداد: مستعدون لحل المشاكل كافة

كوردستان والامارات تؤكدان على تعزيز علاقاتهما

Date: 2019-06-27 15:56:01
كوردستان والامارات تؤكدان على تعزيز علاقاتهما

نيجيرفان بارزاني يبدي مساندةً ودعماً لتنظيم مؤتمر عن التصوف بالعراق

Date: 2020-11-10 12:36:59
نيجيرفان بارزاني يبدي مساندةً ودعماً لتنظيم مؤتمر عن التصوف بالعراق

ماكرون يهاتف بارزاني ويعلن الدعم لرئيس اقليم كوردستان

Date: 2019-06-13 13:35:07
ماكرون يهاتف بارزاني ويعلن الدعم لرئيس اقليم كوردستان

كربلاء توجه دعوة رسمية الى رئيس اقليم كوردستان لزيارتها

Date: 2020-10-15 13:36:08
كربلاء توجه دعوة رسمية الى رئيس اقليم كوردستان لزيارتها

رئيس اقليم كوردستان يكشف نتائج اجتماعه مع ماكرون

Date: 2019-07-10 19:15:04
رئيس اقليم كوردستان يكشف نتائج اجتماعه مع ماكرون

أمريكا تحث بغداد واربيل على حل المشاكل وتعلن التزاماً بعلاقة قوية مع كوردستان

Date: 2020-12-09 19:53:29
أمريكا تحث بغداد واربيل على حل المشاكل وتعلن التزاماً بعلاقة قوية مع كوردستان

رئيس اقليم كوردستان يجتمع مع الحلبوسي في بغداد

Date: 2019-06-20 15:34:42
رئيس اقليم كوردستان يجتمع مع الحلبوسي في بغداد