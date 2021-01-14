بارزاني يستعد لاجتماع "مهم" على صعيد كوردستان والعراق

شفق نيوز/ يجري رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الاستعدادات لعقد اجتماع "مهم" يجمع كل القوى السياسية الكوردستانية.

وكتب عضو مؤسسة الثقافة والاعلام للحزب الديمقراطي الكوردستاني كازران صباح هورامي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي منشورا، يوم الخميس، تابعته وكالة شفق نيوز، ان بارزاني "يعدّ العدة لعقد اجتماع مهم بين جميع القوى السياسية في كوردستان وصياغة خارطة طريق جديدة لمستقبل كوردستان والعراق".

وأشار إلى أنه من المقرر ان يصدر قرار "مهم" من رئاسة الاقليم.

واوضح هورامي أن "القرار سيكون ارسال وفد الى بغداد وانهاء سير المباحثات، بحيث يتم اطلاع الناس والرأي العام على نتائح المباحثات".

وأضاف أن "القرار الثاني الذي من المقرر ان يصدر عن الاجتماع، هو قرار نهائي بشأن الانتخابات العراقية والتحالف الكوردستاني".