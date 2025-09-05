بارزاني يزور وزارة الخارجية الفرنسية ويبحث تعزيز العلاقات مع باريس

شفق نيوز- باريس

أجرى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، زيارة إلى وزارة الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس، حيث استُقبل من قبل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وأكد الاجتماع ، وفق بيان صدر عن مقر بارزاني، ورد إلى وكالة شفق نيوز. على العلاقات التاريخية وأواصر الصداقة بين شعبَي كوردستان وفرنسا، مع التشديد على تطوير التعاون بين الجانبين.

كما تناول اللقاء الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق وإقليم كوردستان المقرر إجراؤها هذا العام.

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات بين أربيل وبغداد، وأهمية الالتزام بالدستور ومعالجة القضايا العالقة.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى التهديدات الإرهابية، مؤكداً ضرورة التنسيق والتعاون بين الأطراف لمواجهة الإرهاب، فيما شدد وزير الخارجية الفرنسي على استمرار دعم بلاده لإقليم كوردستان.