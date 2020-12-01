بارزاني يرفض استخدام الرواتب كورقة ضغط لمعاقبة كوردستان

شفق نيوز/ رفض رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، استخدام مسألة الرواتب كورقة ضغط لمعاقبة الإقليم، مبدياً الاستعداد لتسوية جميع المشاكل مع بغداد بالحوار.

وقال بارزاني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه استقبل، اليوم، السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، موضحاً أنه جرى في اللقاء، التباحث بشأن تعزيز العلاقات بين روسيا وإقليم كوردستان.

وأضاف أنه تمت مناقشة الوضع في العراق والمنطقة بشكل عام، وتم التأكيد على تطوير وتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وروسيا الاتحادية، وخصوصاً في مجالي الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين.

وتطرق رئيس الحكومة خلال الاجتماع، إلى "المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية"، مشدداً على ضرورة "عدم استخدام مسألة الرواتب والمستحقات المالية كورقة ضغط لمعاقبة إقليم كوردستان".

وأكد أن "إقليم كوردستان مستعد دائماً لتسوية جميع المشاكل عن طريق الحوار وعلى أساس الدستور"، مشدداً على "أهمية تنفيذ اتفاقية سنجار من أجل تطبيع الأوضاع في المنطقة وبما يضمن إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى ديارهم".