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بارزاني يرحب بإعلان الـ6 من آذار يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-06T16:46:47+0000
بارزاني يرحب بإعلان الـ6 من آذار يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق

شفق نيوز/ أعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، ترحيبه بإعلان اليوم الوطني العراقي للتسامح والتعايش في السادس من آذار من كل عام.

وقال بارزاني في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "‏أرحب بإعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم 6 آذار / مارس يوما وطنيا للتسامح والتعايش، حيث تتواصل الزيارة البابوية التاريخية في العراق وإقليم كوردستان".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تسمية السادس من آذار من كل عام، يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق، لمناسبة اللقاء التاريخي بين المرجع الأعلى علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التاريخية.

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