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بارزاني يرحب باعتبار "هورامان" تراثا عالمياً ويستحضر دورها الثقافي والتاريخي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-28T14:52:14+0000
بارزاني يرحب باعتبار "هورامان" تراثا عالمياً ويستحضر دورها الثقافي والتاريخي

شفق نيوز/ رحب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، بالقرار الأممي بادراج منطقة هورامان على لائحة التراث العالمي، مؤكدا أنها منطقة كوردستانية مهمة مارست دورا بارزا في الثقافة والأدب والتاريخ والتاريخ والثورة والسياسة وحركة التحرر الكوردستانية.

وجاء في رسالة لرئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، وردت لوكالة شفق نيوز، انه سعيد كثيرا بالقرار الاخير للمنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (يونسكو) والذي أدرج القسم الواقع في شرق كوردستان (كوردستان ايران) من منطقة هورامان في قائمة الآثار الإنسانية المهمة.

واضاف بارزاني ان قرار اليونسكو بلا شك مكسب اخر لاهالي كوردستان ومنطقة هورامان، مهنئا بالمناسبة شعب كوردستان واهالي منطقة هورامان ومتمنيا لهم الامان والتقدم بشكل أكبر.

ومنطقة هورامان يعود وجودها لقبل أكثر من الفي عام، وتضم 76 قرية من الجانبين العراقي والجانب الايراني ايضا، ويتراوح عدد سكانها بين مليون ونصف الى مليوني نسمة حسب التقديرات الاولية، ويعمل اغلب سكانها بالزراعة والرعي والاعمال اليدوية والتراثية.

والمنطقة يقع جزء منها في شمال غرب ايران والقسم الاخر يقع شرق محافظة حلبجة في إقليم كوردستان.

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