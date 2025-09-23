بارزاني يدعو لاعتماد "الدائرة الواحدة".. هاريس: قوة كوردستان تسهم باستقرار العراق

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، أن الوسيلة الأفضل لضمان التمثيل الحقيقي للجميع في الانتخابات المقبلة هو قانون الدائرة الواحدة، فيما شدد القائم بالأعمال الأمريكي جوشوا هاريس، أن "قوة" إقليم كوردستان تصب في مصلحة استقرار العراق.

وذكر مقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين بأربيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، جوشوا هاريس، بحضور القنصل العام الأمريكي في أربيل، غويندلين غرين.

وأكد القائم بالأعمال خلال حديثه على عمق علاقات الصداقة بين بلاده وإقليم كوردستان، مبيناً أن الولايات المتحدة ترغب برؤية كوردستان قوية، لأن قوة الإقليم تصب في مصلحة استقرار العراق.

كما جدد تأكيد دعم بلاده للحقوق الدستورية للإقليم، ومساندة الحوار بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم، مشدداً على أنه لا يجوز استمرار مسألة تأخير صرف رواتب موظفي الإقليم، وأنه ينبغي إيجاد حلول لها.

كما أشار إلى نجاح تجربة إقليم كوردستان، خصوصاً في مجال الطاقة والكهرباء، معتبراً إياها نموذجاً يمكن أن يُحتذى به في باقي مناطق العراق.

وبخصوص العملية السياسية العراقية، أوضح القائم بالأعمال أن بلاده تشدد على احترام سيادة العراق ومنع أي تدخل خارجي في شؤونه.

من جانبه، أعرب بارزاني عن شكره لموقف الولايات المتحدة في دعم شعوب العراق عموماً، وإقليم كوردستان على وجه الخصوص.

وفي ما يتعلق بالعملية السياسية العراقية، أشار بارزاني إلى أن السلطات العراقية للأسف لم تلتزم بالدستور والاتفاقات المبرمة، وهو ما كان سبباً رئيسياً للمشكلات القائمة.

كما أكد أن أفضل وسيلة لضمان التمثيل الحقيقي تكمن في العودة إلى قانون الدائرة الواحدة في الانتخابات، بما يحقق عدالة في التوزيع بين عدد المقاعد ونسبة السكان.

الوضع الداخلي في إقليم كوردستان كان محوراً آخر من محاور اللقاء.