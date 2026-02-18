بارزاني يدعو عبر واشنطن لإنهاء التعامل "غير اللائق" مع شعب كوردستان

شفق نيوز- اربيل

دعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني خلال لقائه، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق، إلى ضرورة وضع حد للتعامل "غير اللائق" الذي يُمارس ضد شعب كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال مقر بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن بارزاني استقبل، اليوم، في صلاح الدين (پیرمام)، القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق جوشوا هاريس.

وخلال اللقاء، أكد القائم بالأعمال دعم بلاده لإقليم كوردستان ضمن إطار العراق، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تنظر بتقدير عالٍ إلى دور بارزاني في العملية السياسية العراقية منذ عام 2003 وحتى الآن، وفي مستقبلها أيضاً.

كما أوضح أن بلاده تطمح إلى شراكة استراتيجية مع العراق وإقليم كوردستان، مشدداً على ضرورة أن يكون العراق صاحب قراره المستقل ويضع مصالحه فوق أي مصالح أخرى، لكي تتمكن أميركا من تطوير علاقاتها معه.

من جانبه، أكد بارزاني الرغبة الدائمة في سيادة القانون والدستور في العراق، وأن تكون مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق الأساس الرئيسي للعلاقات بين الإقليم وبغداد.

وشدد على أهمية مراعاة هذه المبادئ في الحكومة العراقية المقبلة، وتطبيق الدستور، ووضع حد للتعامل "غير اللائق" الذي يُمارس ضد شعب كوردستان في ملف الموازنة والقضايا الأخرى.

وأوضح بارزاني أنه يجب أن يكون العراق صاحب قراره المستقل، وأن يبني علاقات متوازنة مع جيرانه، فيما تناول اللقاء أيضاً الأوضاع في سوريا والعملية السياسية في إقليم كوردستان.