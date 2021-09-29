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بارزاني يدعو رجال الدين للاستمرار في توعية المجتمع ومواجهة الفكر المتطرف

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-29T15:18:16+0000
بارزاني يدعو رجال الدين للاستمرار في توعية المجتمع ومواجهة الفكر المتطرف

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاربعاء، علماء الدين في الاقليم للاستمرار في توعية المجتمع ومواجهة الفكر المتطرف.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الحكومة مسرور بارزاني استقبل، اليوم، رئيس واعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان".

وأضاف البيان، أن "رئيس الاتحاد الملا عبدالله ثمن الاصلاحات التي تقوم بها التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم، كما أعرب عن دعم علماء الدين الاسلامي لمشروع الاصلاح ومواجهة الفساد ومساعي رئيس الحكومة لاجتياز الازمات وتحسين حياة المواطنين في كوردستان".

من جهته ثمن "رئيس الحكومة مسرور بارزاني اهمية دور علماء الدين الاسلامي في توعية المجتمع"، مطالباً "بمواصلة الالتزام بثقافة التعايش السلمي بين مكونات اقليم كوردستان المختلفة".

واعرب بارزاني عن امله لأن "يواصل علماء الدين في التصدي للفكر المتطرف والدفاع عن حقوق ومكتسبات الشعب الكوردستاني والمسائل الوطنية وتنمية رسالة الحب والتسامح  داخل المجتمع الكوردستاني".

 

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