بارزاني يدعو الأطراف السياسية الكوردستانية لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة

شفق نيوز/ دعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، القوى والأحزاب السياسية في إقليم كوردستان إلى الجلوس على طاولة الحوار خلال الأيام المقبلة بهدف تخطي الخلافات فيما بينها.

وقال الزعيم الكوردي في كلمة له ألقاها خلال مراسم افتتاح صرح البارزاني الوطني التذكاري في منطقة بارزان، "أنتهز الفرصة هنا لكي أوجّه نداءً مخلصاً لكل الأطراف السياسية في إقليم كوردستان أن يفتحوا صفحة جديدة".

وأضاف "أطلب من الجميع وبشكل عاجل أن يعقدوا اجتماعاً موسعاً قبل الـ18 من شهر أيار الجاري لكي يتصرفوا بمسؤولية بمناقشة جميع المشاكل"، مردفا بالقول إنه "قبل هذا الاجتماع أطلب من المكتبين السياسيين للحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني ليعقدا اجتماعاً يُزيل كل الضبابية ويمهد للاجتماع الموسع الذي دعوت إليه".

وشدد على أنه "لا يمكن أن نستمر في كسر بعضنا البعض، وتتوفر أمانا فرصة جيدة حيث اننا لم نتحصل على شي في الوقوف ندين بعضنا ضد البعض يجب أن نعتبر من أننا وبعد 70 عاما من التضحيات والشهادة لم نحقق ما حققناه خلال سبعة ايام من انتفاضة العام 1991 عندما توحد شعب كوردستان كله توحد ضمن إطار جبهة واحدة، وينبغي أن نأخذ العبر من هذه النقطة".

وأكد الزعيم الكوردي، أنه مستعد لبذل قصارى جهده في سبيل حل الخلافات في إقليم كوردستان.