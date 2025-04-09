بارزاني يدعو للإسراع بتشكيل حكومة اقليم كوردستان وابعاد العراق عن الصراع

شفق نيوز/ دعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني الى الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، مشدداً على ضرورة النأي بالعراق عن الصراع القائم في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح معرض الكتاب الدولي في اربيل بنسخته الـ17.

وقال بارزاني في كلمته، إنه "نؤكد حماية تلك الثقافة التي نفتخر بها وهي ثقافة التعايش السلمي، وقبول الآخر، وحرية التعبير، والدين والمذهب، وهذه المبادئ لا نساوم عليها ابداً".

وتحدث الزعيم الكوردي عن الأوضاع في اقليم كوردستان، وقال إنها "ليست بمعزل عن اوضاع المنطقة عامة، غير أنه في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي أُجريت انتخابات في الإقليم رغم أن العديد من الاطراف والاشخاص كان يعتقدون أنها لن تجري، وإن أجريت فإنه ستحدث مشكلة كبيرة"، مردفا بالقول إن "الانتخابات جرت وكانت نزيهة بشهادة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ولا توجد انتخابات في العالم لا يشوبها نوع من التقصير".

وأكد أنه مقارنة مع الانتخابات السابعة كانت الاخيرة جيدة للغاية، وتم الإعلان عن نتائجها، ونحن نرغب بأن تشارك تلك الاطراف التي حصدت مقاعد في تلك الانتخابات - وكل بحجمها - أن نشارك معا في تشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كوردستان (..) ولتكن هناك معارضة وأن يكون دورها تصحيح مسار عمل البرلمان و التشكيلة المقبلة .

تتمة..