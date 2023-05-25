بارزاني يدعو الاطراف السياسية لتجاوز الخلافات: مصلحة كوردستان فوق كل المصالح

شفق نيوز/ دعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، الاطراف السياسية الكوردستانية الى تجاوز الخلافات، مؤكداً على أن مصلحة اقليم كوردستان أهم من كل المصالح.

جاء ذلك في كلمة القاها بارزاني خلال مشاركته في حفل جماهيري اقيم في منطقة "بالكايتي" بمناسبة الذكرى السابعة والاربعين لاندلاع ثورة گولان الكوردية.

وقال بارزاني ان هذه المنطقة "بالكايتي" قدمت الكثير من التضحيات وكانت دائما تحت قصف وعدوان الاعداء اضافة الى كونها مركزا لثورة گولان.

واضاف بارزاني ان "ثورة گولان كانت من اهم الثورات في الحركة التحررية الكوردية واثبت ان ارادة الثورة لدى الفرد الكوردستاني حية رغم المؤامرات والعوائق الكبيرة".

وتابع ان "ثورة گولان كانت تحدياً كبيراً لجميع الديكتاتوريات والذين زعموا انه بانتكاسة ثورة ايلول تنتهي ثورة ومقاومة شعب كوردستان تبين لهم ان ثورة گولان دفنت احلام الاعداء واستمر شعب كوردستان في نضاله والهزيمة كانت للاعداء".

واكد بارزاني ان مصلحة كوردستان هي فوق كل المصالح الاخرى، داعيا الاطراف السياسية الكوردستانية الى تجاوز الخلافات فيما بينها وحلها بروح اخوية ووطنية.