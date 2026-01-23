بارزاني يحذر من اي مخطط للقضاء على الكورد في المنطقة: عندها سنكون جميعنا واحداً

شفق نيوز - روما

حذر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الجمعة، من أي مخطط يهدف الى القضاء على وجود الكورد في المنطقة في ظل الأحداث التي تشهدها سوريا، وقد ألمح الى أنه سيتم التصدي لمثل هكذا برامج ومخططات في حال وجودها.

وقال بارزاني في تصريح للصحفيين عقب زيارته ممثلية اقليم كوردستان في روما، أن إيطاليا لديها مواقف ودية للغاية مع الشعب الكوردي.

وعن لقائه مع بابا الفاتيكان، قال بارزاني إن "قداسته كان لطيفا للغاية، ومطلعا جدا على الأوضاع وكذلك وزير الخارجية الإيطالي ووزير الدفاع الذين التقيتهم ايضا"، مردفا بالقول، ان البابا وعد في حال زيارته الى العراق سيزور اقليم كوردستان ايضا.

كما أشار بارزاني إلى ان وزيري الخارجية والدفاع أكدا موقف بلادهما بمواصلة دعم الكورد وكوردستان، وانهما و عدا بالتواصل مع أوروبا وأميركا في مجال الأوضاع المتوترة في سوريا، وأنه لا ينبغي الغدر بالكورد هناك".

اجتماع باراك وعبدي

وتطرق الزعيم الكوردي الى الاجتماع الذي عقده مبعوث الرئيس الأميركي الى دمشق توم باراك، وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي والذي تم الاتفاق على الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار في سوريا.

وقال بارزاني، إن بعض الخطوات التي شهدها الاجتماع كانت ايجابية، معربا عن امله بان يستمر اتفاق ايقاف اطلاق النار، والتوصل الى نتيجة تصب في صالح الجميع، مؤكدا أن الحرب لا تصب بمصلحة احد.

مخاطر عودة ظهور داعش

وحول عودة ظهور داعش مرة اخرى، شدد بارزاني، ان المخاطر في هذا الصدد كبيرة للغاية، والتنظيم لم ينته، معتبرا أن الوضع الراهن في سوريا فرصة ذهبية توفرت للتنظيم لعودته مرة اخرى.

ولفت الى ان اعداد كبيرة من عناصر التنظيم قد هربوا من السجون في سوريا.

الكورد في سوريا

عن أوضاع الكورد عامة في سوريا قال الزعيم بارزاني، انه "ليس لديه إيمان بالحرب، ولا رغبة فيه ايضا، ولكن ان تصل المرحلة الى التعدي على الكورد، فإننا جاهزون لجميع الخيارات".

وشدد على أنه "يتعين على قدر الإمكان أن يتم حل المشاكل سلمياً و بالتفاهم، ولكن إذا كان هناك برنامجا أو مخططا للتعدي على الكورد، وانهاء وجودهم في المنطقة، فعندها سنكون جميعنا واحداً".