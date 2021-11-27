بارزاني يحذر من التلاعب بنتائج الانتخابات: سيعمّق الأزمة القائمة

شفق نيوز/ حذر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، من احتمال وجود مساع للتلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، معتبراً بأن تلاعب سيتسبب بمشكلة جديدة ويعمق الأزمة القائمة في العراق.

جاء تحذير بارزاني الذي يترأس الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال استقباله المبعوثة الاممية لدى العراق جنين بلاسخارت.

وقال بيان صادر عن مقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، إن بارزاني وبلاسخارت بحثا آخر التطورات السياسية في العراق وانتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت في تشرين الاول الماضي.

وعبر بارزاني عن شكره لجهود الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والمجتمع الدولي لمساندة الانتخابات، مشيرا الى ان الانتخابات كانت ناجحة وان النتائج الاولية التي اعنتها المفوضية العليا تعبر عن الواقع السياسي في العراق ورغبة وارادة المواطنين.

واشار بارزاني إلى احتمال التلاعب بتلك النتائج التي اعلنت عنها المفوضية، محذرا من أي نوع من التلاعب سينتج عنه مشكلات اخرى وسيتسبب بتعميق الأزمة الحالية.

وجاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الرابعة بفوزه بـ٣٣ مقعدا في الانتخابات خلف كل من الكتلة الصدرية وتحالف تقدم وائتلاف دولة القانون.

ومنذ إعلان النتائج الأولية الشهر الماضي، يعيش العراق توترات سياسية وأمنية، جراء رفض قوى وفصائل شيعية مسلحة للنتائج، حيث تقول إنها "مفبركة"، وتطالب بإعادة فرز الأصوات كلها يدويا.

وتسود المخاوف في البلاد من أن تكون التوترات السياسية والأمنية مقدمة لأعمال عنف أوسع نطاقاً جراء رفض الخاسرين لنتائج الانتخابات.