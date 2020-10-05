بارزاني يحدد العامل المساعد على تنفيذ برنامج حكومته

شفق نيوز/ اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، ان العلاقات القوية مع برلمان كوردستان عاملا مساعدا لتطوير وتنفيذ اجندة كابينته الحكومية".

فبعد جلسة برلمان كوردستان بحضوره، كتب بارزاني في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعته كالة شفق نيوز، ان "علاقاتنا القوية مع البرلمان كان مساعدا لتطوير وتنفيذ برنامج عمل الكابينة".

واكد بارزاني على دور البرلمان في مراقبة اعمال الحكومة، بالقول انه "منذ البداية اكدنا على الدور الرئيس للبرلمان في مراقبة اعمال الحكومة".

وكان برلمان إقليم كوردستان قد استضاف بارزاني خلال جلسة الاثنين، إذا استعرض فيها تقريراً تضمن عمل حكومته خلال عامها الأول وسط التحديات المالية والصحية في الإقليم.



