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بارزاني يحث الشباب في إقليم كوردستان على تطوير مبدأ التعايش والتنوع

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-18T07:03:08+0000
بارزاني يحث الشباب في إقليم كوردستان على تطوير مبدأ التعايش والتنوع

شفق نيوز/ هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الجمعة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتأسيس كل من ٳتحاد طلبة كوردستان وٳتحاد شباب الدیمقراطي كوردستان.

وقال بارزاني في بيان اليوم، "لقد كانت كلا من المنظمتین، ٳتحاد طلبة كوردستان وٳتحاد شباب الدیمقراطي كوردستان، منذ بدایة تٲسیسهما وحتی الان ،أماكن للتنمية وتعليم الكوردایتي والوطنية والوعي القومي ،وضحتا وعانتا كثيرا خلال مراحل نضال شعبنا".

وأضاف أنه "في الوقت الحاضر، يجب على الطلاب والشباب اتباع القيم العالية للنضال والكوردایتي بصورة أكثر من السابق و عدم اليأس عند مواجهة التهديدات والتحديات".

ودعا الزعيم الكوردي إلى "العمل على تطوير مبدٲ التعايش والتنوع في كوردستان. في الوقت نفسه علیهم التسلح بالعلم والتعلیم وممارسة النشاط المدني، وان یصبحوا جزءاً مهما من قافلة التقدم لتنمية واثراء بلدنا".

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