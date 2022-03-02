بارزاني يجري مباحثات سياسية مع بلاسخارت في أربيل

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، تطورات العملية السياسية مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، في أربيل.

وذكر بيان لمكتب بارزاني، انه تم تبادل الرؤى حول اخر تطورات العملية السياسية في العراق والخطوات الدستورية في تشكيل الحكومة الجديدة والحلول المناسبة لتمرير العملية السياسية في البلاد.

كما بحث في الاجتماع مشاكل الاقليم وبغداد والتنسيق والعمل المشترك بين حكومة الاقليم والحكومة العراقية والإشارة الى دور الامم المتحدة بهذا الخصوص.

كما تم بحث الوضع السياسي واخر التطورات على مستوى المنطقة والعالم