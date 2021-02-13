بارزاني يجدد دعم حكومته لفئة في إقليم كوردستان ويضرب مثلاً للنجاح بفتاة إيزيدية

شفق نيوز/ أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت دعم حكومته لفئة الشباب داخل المجتمع في إقليم كوردستان.

وقال بارزاني في كلمة له خلال مؤتمر "تيدكس نيشتمان" الذي أُقيم في قاعة سعد عبدالله للمؤتمرات في أربيل، "اليوم جئت لأعلن لكم عن دعمي حكومة الاقليم لكم ولجميع شباب الوطن"، مردفا بالقول إن "حرصكم و تفاؤلكم أُقيمه عاليا واعرف ان جميعكم تحاولون ان توجهوا كوردستان نحو الاحسن والاقوى".

بارزاني نوه إلى أنه "خلال هذه الفترة التقيت و اجريت العديد من اللقاءات مع الشباب واستمعت لهم و لمشاكلهم عن قرب، وأنا سعيد جدا بأن أرى هؤلاء الشباب يعتمدون على أنفسهم ومثلا هذه الفتاة الايزيدية التي تمكنت من النجاة من قبضة داعش وأسست لنفسها محلا للحلويات وتعتاش عليه هي وأسرتها، وشاب آخر من أربيل أسس محلا للخياطة معتمدا على نفسه".

وأكد بارزاني على التزام حكومته بتوفير فرص عمل للشباب، مستدركا القول "ولكن يتعين عدم الإعتماد على التعيينات في القطاع العام، وأنا كلي ثقة بأن السنوات المقبلة أكثر تفاؤلا في في توفير فرص العمل في إقليم كوردستان".

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن "أكثر اولئك الذين يخلقون فرص عمل لأنفسهم هم النازحون، أنا أعلم مدى قساوة وصعوبة الحياة لهم، فأنا من أسرة وبسبب السياسة العدائية كابدت عناء النزوح وكان أملها الوحيد العودة الى كوردستان".

وجدد بارزاني الالتزام بتحويل أعمال حكومة إقليم كوردستان إلى النظام الألكتروني وقد تمت المباشرة فعلا بالمشروع من القطاع المالي.