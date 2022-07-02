بارزاني يجدد تمسكه بالدستور و"المبادئ الثلاثة" ويدعو نواب الديمقراطي لخدمة الشعب

شفق نيوز/ جدد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، يوم السبت، تأكيده على الالتزام بالدستور ومبدأ الشراكة والتوافق والتوازن في العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة، فيما شدد على أن يكون النواب خدماً للشعب.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين بعاصمة إقليم كوردستان اربيل، ان الاخير التقى بكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، لمناقشة الوضع السياسي وآخر الخطوات والتغيرات في العملية السياسية في العراق.

وأشار بارزاني إلى الانتخابات العراقية التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2021 ونتائجها، مؤكداً على إصرار الحزب وجهوده في عملية ما بعد الانتخابات كان لخدمة استقرار المواطنين وحل مشاكلهم وسبل معيشتهم.

وجدد تأكيده على "اننا أصحاب قضية عادلة مهما كانت المتغيرات والمعادلات السياسية، وإن حل المشاكل يجب أن يكون من خلال الالتزام بالدستور وبالمبادئ الثلاثة المتمثلة في الشراكة والتوافق والتوازن، وأن تنعكس تلك المبادئ على عمل الحكومة المقبلة وعلی جميع الكتل السياسية".

وأكد على أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني لیس مع النزاع وتعمیق الأزمة المتفاقمة، بل المهم بالنسبة له هو حماية الحقوق الدستورية وكرامة المواطنين".

وقدم الرئيس بارزاني في الاجتماع التصورات والرؤيا اللازمة لتحسين عمل وأداء ممثلي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، مشدداً على أعضاء الكتلة في مجلس النواب "وجوب أن يعتبروا أنفسهم خدماً للمواطنين والناخبين ومدافعين عن حقوق الشعب، وأن تكون أفعالهم أكثر من اقوالهم".