بارزاني يجتمع مع زيدان والأخير يؤكد على تقديم مرشحي رئيس الجمهورية بالمدة المحددة

شفق نيوز - أربيل

التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، بمقر إقامته في منطقة "بيرمام" التابعة لمحافظة اربيل، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان.

وذكر بيان صادر عن مقر بارزاني اليوم، أن اللقاء شهد تبادل الآراء بشأن الأوضاع السياسية في العراق، واستحقاقات الأطراف، وخطوات العملية السياسية في البلاد.

في غضون ذلك قال مجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، أن رئيس المجلس أكد أهمية تقديم أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ضمن المدة المحددة بموجب القانون.

ومن جانبه أشاد مسعود بارزاني بدور القضاء في ترسيخ احترام المدد الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفقا للبيان.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عن صدور قرار بتشكيل وفد رفيع للبدء بمفاوضات رسمية مع القوى السياسية بشأن منصب رئيس جمهورية العراق.وذلك عقب اجتماع للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي عقده، قبل ظهر اليوم السبت، بإشراف الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وحضور نائبيه نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، لمناقشة جملة من الملفات السياسية الراهنة، وعلى رأسها استحقاق منصب رئيس الجمهورية في بغدادوبعد انتخاب مجلس النواب العراقي رئيسه الجديد والذي هو من حصة المكون السني، جاء الدور على الكورد لكي يقدموا مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية والذي هو من حصة هذا المكون.وقد جرت العادة على أن يأول هذا المنصب الى حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني إلا أنه في الدورتين الأخيرتين للانتخابات اعترض الحزب الديمقراطي الكوردستاني على ذلك وبات يطالب بان يتولى مرشح منه هذا المنصب خاصة بعد اكتساحه الانتخابات بأعلى الأصوات في الدورتين في إقليم كوردستان.وفي نهاية العام 2025 دعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، إلى تغيير آلية انتخاب رئيس الجمهورية العراقي الذي هو من "حصة الكورد"، في حين قدم مقترحا في ذلك يقضي بتولي هذا المنصب مرشح تختاره الأطراف و الكتل الكوردستانية، وليس شرطا أن يكون حكراً على الحزبين الرئيسيين في الإقليم (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني).وبعد سقوط نظام صدام حسين في ربيع العام 2003 على يد القوات الاميركية وحلفائها اعتمدت القوى السياسية الكبرى من الشيعة، والكورد، والسنة نظام المحاصصة في توزيع المناصب للرئاسات الثلاث رئاسة الوزراء، والجمهورية، والبرلمان.