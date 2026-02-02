بارزاني يجتمع بوفد الإطار التنسيقي وتشكيل الحكومة وحسم رئاسة الجمهورية على طاولة النقاش

شفق نيوز- أربيل

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ووفد الإطار التنسيقي، مساء اليوم الاثنين، حسم انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل وفداً رفيع المستوى من الإطار التنسيقي، ضم رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد شياع السوداني، والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، ورئيس ائتلاف الأساس، محسن المندلاوي، والأمين العام للإطار التنسيقي، عباس راضي.

وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على الأوضاع السياسية في العراق، والخطوات المتعلقة بالعملية السياسية وانتخاب رئيس الجمهورية، إلى جانب تشكيل الحكومة العراقية الاتحادية الجديدة.

وفيما يتعلق بملف رئاسة الجمهورية، شدد بارزاني على أن منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الكورد، ولا بد من وضع وتثبيت آلية محددة لانتخابه، لتفادي تأزُّم العملية السياسية مع كل عملية انتخاب، من خلال اختيار مرشح رئاسة الجمهورية وفق تلك الآلية.

وشكّلت الأوضاع السياسية وآخر التطورات في سوريا والمنطقة بشكل عام، والتنسيق والتعاون بين الأطراف السياسية محاورَ أخرى للاجتماع.

تجدر الإشارة إلى أنّ الاجتماع عُقِدَ بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، نائبي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومسؤول الهيئة العاملة فاضل ميراني، وهوشيار زيباري، ومحمود محمد، وسيداد بارزاني، أعضاء الهيئة العاملة، وفؤاد حسين، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وصباح اليوم الاثنين، وصل إلى مدينة أربيل وفد رفيع المستوى من الإطار التنسيقي للتباحث بشأن حسم انتخاب رئيس الجمهورية، والبدء بخطوات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.