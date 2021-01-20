بارزاني: يجب عدم زج ملف الرواتب بالصراع السياسي واللجوء إلى التجويع

شفق نيوز/ اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاربعاء ، بالقناصل وورؤساء البعثات والدبلوماسيين المعتمدين في الإقليم.

وخلال الاجتماع، سلط بارزاني الضوء على الوضع الداخلي لإقليم كوردستان وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه التشكيلة الوزارية التاسعة والعلاقة مع الحكومة الاتحادية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن إقليم كوردستان يعمل دائماً على إقامة أفضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية وحل جميع المشاكل بصورة شاملة وعلى أساس الدستور، وأكد أن الإقليم أوفى لهذا الغرض، بجميع التزاماته بهدف التوصل إلى اتفاق يخدم مصلحة جميع المواطنين العراقيين.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة عدم زج مسألة الرواتب بالصراع السياسي وبما يجعلها ورقة ضغط ضد إقليم كوردستان واللجوء إلى سياسة التجويع تجاه من يتقاضون الرواتب.

كذلك تطرق رئيس الحكومة إلى البرنامج الحكومي والذي يشتمل على تنويع الاقتصاد وزيادة مصادر الدخل وخفض النفقات وإعادة تنظيم الضرائب وتسهيل عمل المستثمرين الأجانب والمحليين، وقال لقد بذلنا قصارى جهدنا لتوفير رواتب موظفي الإقليم.

واكد رئيس الوزراء أن إقليم كوردستان سيبقى عاملاً مهماً لاستقرار المنطقة، مبيناً أن الإقليم يريد علاقات ودية مع دول الجوار وتطوير العلاقات مع المجتمع الدولي بشكل عام، كما أشار إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع إقليم كوردستان لمواجهة التهديدات التي يشكلها الإرهاب.