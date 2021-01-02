بارزاني يتوعد بالقصاص "الشديد" من المعتدين على السيّاح

شفق نيوز/ توعد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت بإنزال القصاص الشديد بحق المتورطين في الاعتداء على سياح في الإقليم خلال احتفالات رأس السنة.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ببالغ الأسف، شهدنا هذه الأيام عدداً من الحوادث المرفوضة والبعيدة كل البعد عن كل قيم مجتمع كوردستان وتقاليده الراسخة، بعد أن أقدم ثلة من المخربين ومثيري الشغب على مهاجمة عدد من السيّاح القادمين من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى الذين قصدوا إقليم كوردستان لقضاء عطلة رأس السنة".

وأضاف بارزاني، "أدين هذه الاعتداءات بأشد العبارات، وهي سلوكيات دخيلة لا تمت إلى قيم مجتمعنا وأخلاقه النبيلة بصلة، خاصة وإن إقليم كوردستان، كان منذ السنوات الماضية، ولا يزال، وسيبقى، ملاذاً آمناً لملايين النازحين واللاجئين من المحافظات العراقية والدول المجاورة".

وشدد على أن أبواب إقليم كوردستان "ستظل دائماً مشرعة على مصراعيها أمامهم، بالإضافة إلى استقباله المستمر لمئات الآلاف من السيّاح بكل محبة وتقدير".

وأشار إلى أن "الأحداث الأخيرة هي تصرفات لم يعهدها مجتمع كوردستان بأخلاقه وثقافته وتعايشه السلمي والإنساني، وسيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية ضد أي جهة تحاول تشويه وتقبيح الثقافة الرفيعة لمجتمعنا".

وكانت محافظة أربيل قد أعلنت الجمعة اعتقال 11 شخصا بتهمة الاعتداء على مجموعة من سيارات السياح القادمين من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى لقضاء عطلة رأس السنة في أربيل.

كما أفادت دائرة السياحة في قضاء عقرة بمحافظة دهوك، في وقت سابق السبت، "باعتداء بعض الصبية على مجموعة باصات لنقل السياح، ما تسبب بكسر زجاج حافلتين".