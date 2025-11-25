بارزاني يتناول خطوات مرحلة ما بعد الانتخابات خلال استقبال وفد أميركي

شفق نيوز- اربيل

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، وفداً أميركياً برئاسة جوشوا هاريس، القائم بالأعمال في السفارة الأميركية في بغداد، بحضور القنصل العام للولايات المتحدة في أربيل، غويندالين غرين.

ووفق بيان صادر عن مقر بارزاني، فإن القائم بالأعمال هنأ بارزاني على نجاح عملية انتخاب مجلس النواب العراقي، معرباً عن شكره لجهود بارزاني في دعم سير العملية الانتخابية. كما تم التباحث حول خطوات القوى السياسية العراقية بعد الانتخابات بهدف تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة وتعزيز العلاقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

من جانبه، رحّب بارزاني بالوفد الأميركي، وقدم شرحاً حول مرحلة ما بعد الانتخابات ومسار تشكيل الحكومة الجديدة بما يعكس إرادة جميع مكونات الشعب العراقي ويستند إلى الدستور. كما شدّد على أهمية استمرار الحوار بين جميع الأطراف الكوردستانية لتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم.

وتناول الجانبان التطورات والمتغيرات الإقليمية، مؤكدين على أهمية تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان والعراق ومواصلتها.