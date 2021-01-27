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بارزاني يتمنى انتهاء الآلام الكاكائيين خلال تهنئة بعيد "قولتاس"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-27T19:53:52+0000
بارزاني يتمنى انتهاء الآلام الكاكائيين خلال تهنئة بعيد "قولتاس"

شفق نيوز/ وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، رسالة تهنئة الى اتباع الديانة الكاكائية بمناسبة عيد "قولتاس".

وجاء في الرسالة التي وجهها بارزاني واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أنه بمناسبة حلول عيد الليالي الثلاث للاصحاب (عيد قولتاس) يتمنى ان تمر جميع أعيادهم في استقرار وأمان وأن يكونوا دوما بعيدا عن الأتراح وان تنتهي جميع الآلام التي تعرضوا لها هم والمكونات الاخرى على يد الارهابيين.

واليارسانية، أو الكاكائية، و التي تسمى أيضا بـأهل الحق (من قبل الإيرانيين، والعرب) هي عبارة عن أحد فروع الديانة اليزدانية القديمة (كلمة يزدان تعني الرب أو الخالق أو الله)، التي كانت معتنقة من قبل معظم الكورد قبل المد الإسلامي في إيران، والتي يقسم في الوقت الحاضر إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي اليزيدية، اليارسانية، علويو تركيا.

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