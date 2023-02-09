بارزاني يتلقى اتصالا من الرئيس التركي:شكرا لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ تلقي الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بارزاني يوم الخميس، اتصالًا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز ان "اردوغان عبر خلال الاتصال عن شكره للرئيس بارزاني و اقليم كوردستان على تضامنهم مع تركيا و عوائل الضحايا والمتضررين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا قبل يومين".

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان قرر خلال اجتماعه الاسبوعي الذي عقد يوم أمس الأربعاء، إطلاق حملة واسعة النطاق لجمع المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المنكوبين، كذلك وجّه المحافظين ومشرفي الإدارات المستقلة باتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

وقال رئيس المجلس مسرور بارزاني، إن "إقليم كوردستان سيقدم كل المساعدات الممكنة لضحايا الكارثة، إذ وصلت أولى قوافل الإغاثات والمساعدات الطارئة إلى تركيا، وستتواصل العملية، وفي الوقت ذاته، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير قوافل إغاثية طارئة إلى المناطق المتضررة في سوريا".

هذا وارتفع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 9057 والجرحى إلى 52979 والمباني المنهارة إلى 6444، وفقاً لما اعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أردوغان، "أمامنا مهام صعبة ونواجه كارثة كبرى ممتدة على مساحة كبيرة وسط أحوال جوية صعبة".