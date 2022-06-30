سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بارزاني: يتعين على الحكومة العراقية إحترام حقوق شعب كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-30T13:53:58+0000
بارزاني: يتعين على الحكومة العراقية إحترام حقوق شعب كوردستان

شفق نيوز/ قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، إنه يتعين على الحكومة الاتحادية إحترام حقوق شعب كوردستان.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني، ان الزعيم الكوردي التقى ، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون.

ووفقا للبيان فإنه ناقش اللقاء الذي حضره القنصل العام البريطاني في أربيل ديفيد هانت، آخر المتغيرات والتطورات في الوضع السياسي العراقي، ومعوقات العملية السياسية في العراق، وخطوات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وشدد بارزاني خلال اللقاء على ضرورة التزام الأطراف السياسية العراقية بمبادئ الشراكة والتوازن والتوافق.

وفي جانب آخر من اللقاء أشار الزعيم الكوردي إلى أنه يتعين على الحكومة العراقية إحترام حقوق شعب كوردستان والمستحقات المالية للإقليم، وان تحترم كل الأطراف الدستور وكيان إقليم كوردستان.

related

مسعود بارزاني يوجه كلمة للرأي العام في العراق واقليم كوردستان

Date: 2020-03-02 14:50:19
مسعود بارزاني يوجه كلمة للرأي العام في العراق واقليم كوردستان

بارزاني معزياً بوفاة أكاديمي كوردي: رحيله خسارة كبيرة

Date: 2021-03-27 20:47:56
بارزاني معزياً بوفاة أكاديمي كوردي: رحيله خسارة كبيرة

مسعود بارزاني يعد هجوم أربيل "جريمة ضد الإنسانية" ويدعو شعب كوردستان للصبر إزاء التهديدات

Date: 2022-03-13 08:36:27
مسعود بارزاني يعد هجوم أربيل "جريمة ضد الإنسانية" ويدعو شعب كوردستان للصبر إزاء التهديدات

بارزاني يخطر فرنسا قلقه على مصير الشعب الكوردي بسوريا

Date: 2019-10-09 16:05:55
بارزاني يخطر فرنسا قلقه على مصير الشعب الكوردي بسوريا

بارزاني والفياض يبحثان التنسيق بين البيشمركة والقوات العراقية

Date: 2021-08-11 18:07:28
بارزاني والفياض يبحثان التنسيق بين البيشمركة والقوات العراقية

وزير الدفاع الامريكي: دور مسعود بارزاني مؤثر ومكانته مهمة في العراق

Date: 2021-11-20 12:18:14
وزير الدفاع الامريكي: دور مسعود بارزاني مؤثر ومكانته مهمة في العراق

11 محافظة عراقية توجه طلبا لمسعود بارزاني

Date: 2020-02-12 17:18:07
11 محافظة عراقية توجه طلبا لمسعود بارزاني

مسرور بارزاني: نعمل بقوة لحل المشاكل مع بغداد

Date: 2019-10-11 13:11:00
مسرور بارزاني: نعمل بقوة لحل المشاكل مع بغداد