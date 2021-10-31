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بارزاني يتابع الاضرار التي خلفتها فيضانات اربيل ويوجه بتقديم العون للمنكوبين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-31T14:02:05+0000
بارزاني يتابع الاضرار التي خلفتها فيضانات اربيل ويوجه بتقديم العون للمنكوبين

شفق نيوز/ وجه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، محافظ اربيل متابعة الأضرار التي سببتها الفيضانات في اربيل وعدد من المناطق الحدودية في المحافظة، واستعلم عن الإجراءات وعمليات الإنقاذ وكيفية تعامل الاجهزة الحكومية المختصة مع الوضع ومع المنكوبين.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني اتصل هاتفيا، اليوم الأحد، بمحافظ اربيل اوميد خوشناو من اجل متابعة الأضرار التي سببتها الفيضانات في اربيل وعدد من المناطق الحدودية في المحافظة.

واشار البيان الى ان بارزاني سأل عن أحوال المنكوبين والمتضررين في محافظة اربيل جراء الفيضانات واستعلم عن الاجراءات وعملية الإنقاذ وكيفية تعامل الاجهزة الحكومية المختصة مع الوضع ومع المنكوبين.  

واضاف البيان؛ ان رئيس الاقليم اكد ان رئاسة الاقليم تتابع ميدانيا وعن قرب الأماكن المتضررة من الفيضانات، لافتا الى انه وجه بتقديم العون والمساعدات للمنكوبين وتوفير مستلزماتهم، فيما أعرب عن ارتياحه لعدم وقوع خسائر في الأرواح جراء هذه الفيضانات.

واشار البيان الى ان محافظ اربيل اوميد خوشناو من جهته وفضلا عن تقديم نبذة عن أماكن وحجم الأضرار والأوضاع بصورة عامة، عبر عن الشكر لرئيس الاقليم لسؤاله ومتابعته للمنكوبين والمتضررين واستعداده لتقديم المساعدات والمعونات لهم.

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