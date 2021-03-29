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بالفيديو.. رئيس إقليم كوردستان يبدأ زيارة رسمية إلى فرنسا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-29T19:41:08+0000
بالفيديو.. رئيس إقليم كوردستان يبدأ زيارة رسمية إلى فرنسا

شفق نيوز/ بدأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء الاثنين، زيارة رسمية إلى فرنسا يلتقي خلالها viالرئيس ايمانويل ماكرون.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن بارزاني وصل مساء اليوم إلى باريس في زيارة رسمية تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

ويرافق بارزاني في الزيارة كل من فوزي حريري رئيس ديوان رئاسة الاقليم، وفلاح مصطفى مستشار العلاقات الخارجية، وفق المصدر.

ومن المقرر أن يجتمع بارزاني غداً الثلاثاء في قصر الإليزيه بباريس مع الرئيس ماكرون.

وسيبحث الرئيسان خلال اجتماعهما سبل تنمية علاقات إقليم كوردستان والعراق مع فرنسا، الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة بصورة عامة، وباء كوفيد-19 وتداعياته، مخاطر الإرهاب ومهام التحالف الدولي، أهمية تعاون ومشاركة جميع الأطراف في مواجهة داعش إلى جانب مجموعة مسائل أخرى تحظى باهتمام الجانبين. بحسب بيان لرئاسة الاقليم.

ووفق ما نشره الاليزيه، فإن بارزاني سيلتقي مع ماكرون في تمام الساعة 11:15 بتوقيل غرينيتش (14:15 بتوقيت العراق).

كما سيعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا في الساعة 13.00 بتوقيت غرينتش.

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