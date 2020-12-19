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بارزاني يبحث مع وفد المحافظات العراقية دعم القطاع الخاص

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-19T18:04:32+0000
بارزاني يبحث مع وفد المحافظات العراقية دعم القطاع الخاص

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، على اهمية التعاون والتنسيق بين محافظات الاقليم والمحافظات العراقية، وشدد على ان تهيئة فرص عمل اكثر للقطاع الخاص في العراق والاقليم امر ضروري من اجل التمكن بشكل اوسع واكثر فاعلية في المشاركة في التنمية وعملية اعادة اعمار البلاد في جميع المجالات. 

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل مساء السبت وفدا من اللجنة التنسيقية بين محافظي العراق مؤلف من محافظ بغداد وواسط والديوانية وعدد من المسؤولين الاداريين خلال زيارتهم الى اقليم كوردستان للمشاركة في ورشة عمل (وورك شوب) تنظمة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID في اربيل.

واشار البيان الى ان الاجتماع ناقش اوضاع الخدمات والعمل والمشاريع في محافظات العراق والتعاون والتنسيق بين المحافظات العراقية ومحافظات اقليم كوردستان عن طريق لجنة تنسيق المحافظين ومحافظي العراق، مبينا انه تم تسليط الاضواء على المشكلات والعوائق من الجوانب الادارة والمالية امام تنفيذ الاعمال والمشاريع وتقديم الخدمات في العراق واقليم كوردستان.

واضاف البيان ان بارزاني والوفد الضيف كانا متفقين في الاراء بان المحافظات بحاجة الى منح المزيد من الصلاحيات والسلطات ومنح فرص اكثر للقطاع الخاص الاجنبي والمحلي لكي يستطيعوا العمل وتنفيذ المشاريع في جميع مجالات الخدمات في العراق واقليم كوردستان، مبينا انه من اجل تحقيق هذا الهدف يتوجب من الناحية القانونية والادارية تقديم المزيد من الدعم والتسهيلات لهم.

وتابع البيان ان الوفد الضيف ابدى اعجابه بتجربة القطاع الخاص في اقليم كوردستان، متمنيا ان يستفيدوا من تلك التجربة.

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