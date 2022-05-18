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بارزاني يبحث مع وزيرة العدل الهولندية التعاون القضائي ودعم الإقليم أمنياً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-18T16:00:45+0000
بارزاني يبحث مع وزيرة العدل الهولندية التعاون القضائي ودعم الإقليم أمنياً

شفق نيوز / بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرو بارزاني، يوم الأربعاء، التعاون القضائي مع وزيرة العدل الهولندية، فيما اكد الطرفان أهمية دعم الإقليم في التصدي لتنظيم (داعش)

وفالت رئاسة حكومة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني استقبل ، اليوم الأربعاء، وزيرة العدل الهولندية ديلان يشيلغوز زيغيريوس".

ووفقا للبيان فقد "جرى في اللقاء، التباحث بشأن تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وهولندا، ولا سيما فيما يتعلق بالتنسيق والتعاون بين السلطات القضائية لدى الجانبين".

وفي جانب آخر من اللقاء، "تم التطرق إلى أهمية مواصلة دعم إقليم كوردستان في التصدي لإرهابيي داعش، فضلاً عن تقديم المساعدة لضحايا جرائم تنظيم داعش الإرهابي".

ويتمتع إقليم كوردستان بعلاقات متميزة مع اغلب دول العالم وخصوصا مع الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة، فيما تبدي دولاً معنية بالشأن العراقي دعمها لبغداد وأربيل في مواجهة تنظيم (داعش).

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