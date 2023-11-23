بارزاني يبحث مع مسؤول عسكري بريطاني كبير التطورات الامنية في العراق والشرق الاوسط

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم الخميس، مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا المارشال سامي سامبسون والوفد العسكري المرافق له الوضع الامني في العراق.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء بحث الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة وآخر التطورات الأمنية في العراق والمنطقة.

كما تطرق اللقاء إلى إصلاحات وزارة البيشمركة والتنسيق بين قوات البيشمركة الكوردستانية وقوات التحالف والجيش العراقي.

وأكد الوفد الضيف على استمرار الدعم والتنسيق بين قوات التحالف وقوات البيشمركة الكوردستانية، وفقا للبيان.