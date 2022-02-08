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بارزاني يبحث مع مسؤولة أوروبية احتواء الأزمة السياسية في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-08T16:55:13+0000
بارزاني يبحث مع مسؤولة أوروبية احتواء الأزمة السياسية في العراق

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة مكتب علاقات الاتحاد الأوروبي في اقلیم كوردستان ماري باريت آخر التطورات في العملية السياسية والخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، انه الزعيم الكوردي استقبل في صلاح الدین، رئيسة مكتب العلاقات الاتحاد الأوروبي في اقلیم كوردستان ماري باريت، مشيرا الى انه تم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات في العملية السياسية والخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

واضاف البيان ان خلال الاجتماع شهد ايضا تبادل الاراء حول الحلول للتغلب على العقبات والتحديات امام العملية السياسية في العراق.

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