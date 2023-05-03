بارزاني يبحث مع مسؤولة أمريكية رفيعة العلاقات بين بغداد وأربيل و"إيجابية" خطوات الحكومة

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف العلاقات بين بغداد وأربيل، ووصفا خطوات الحكومة العراقية الاتحادية بأنها "إيجابية".

وقال بيان لمقر البارزاني ورد لوكالة شفق نيوز إنه جرى خلال الاجتماع، الذي حضرته السفيرة الأمريكية لدى العراق إيلينا رومانوسكي والقنصل العام الأمريكي في أربيل إيرفين هيكس تبادل وجهات النظر حول الوضع العام في العراق والمنطقة، وتسليط الضوء على العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، كما جرى في الاجتماع التأكيد على تنفيذ الاتفاق بين الأحزاب السياسية واعتبار خطوات الحكومة العراقية إيجابية".