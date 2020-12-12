بارزاني يبحث مع مبعوث الرئيس الفلسطيني أوضاع المنطقة

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مع مبعوث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جبريل الرجوب في اربيل، يوم السبت، الاوضاع السياسية واخر التطورات في المنطقة وتم التأكيد على تنمية العلاقات بين الجانبين.

وجاء في بيان لمقر الزعيم الكوردي، ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين باربيل مبعوث الرئيس الفلسطيني وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، اللواء جبريل الرجوب.

ونقل الرجوب، خلال اللقاء الذي حضره القنصل الفلسطيني في اربيل نظمي حضوري، تحيات خاصة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى بارزاني، مشيرا إلى العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والكوردستاني.

وأبدى الرجوب دهشته للتطور الذي الذي شهده اقليم كوردستان في السنوات العشر الماضية، معلنا انه على الرغم من وجود المشكلات الكبيرة وحرب داعش والتحديات الاخرى الا ان الاقليم خطا خطوات جيدة نحو التطور.

من جهته، عبر بارزاني عن شكره للرئيس الفلسطيني محمود عباس وتقديره للدعم والتعاطف الذي ابداه الشعب الفلسطيني والتحرريون الفلسطينيون الذي ساندوا نضال الشعب الكوردستاني في الاوقات الصعبة.

واشار البيان الى انه تم خلال الاجتماع بحث الاوضاع السياسية واخر التطورات في المنطقة وتم التأكيد على تنمية العلاقات بين الجانبين.