بارزاني يبحث مع  كبير مستشاري الحكومة البريطانية مستقبل التحالف الدولي في العراق

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم الخميس، مع كبير المستشارين السياسي والعسكري للحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الادميرال إدوارد ألغرين والوفد المرافق له مستقبل التحالف الدولي في العراق والتهديدات الارهابية.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء ناقش الوضع السياسي والأمني ​​في العراق وآخر التطورات في المنطقة، فضلا عن تسليط الضوء على التنسيق بين قوات التحالف وقوات البيشمركة الكوردستانية والإصلاحات في وزارة البيشمركة.

واشار البيان؛ الى ان الزعيم الكوردي شكر الحكومة البريطانية على مساعدتها ودعمها لقوات البيشمركة في القتال ضد داعش، وأعرب عن تقديره لدعم وخطوات المملكة المتحدة في مساعدة وزارة البيشمركة في عملية الإصلاح داخل الوزارة.

وكانت مسألة بقاء بقوات التحالف وتهديد الإرهاب على العراق والمنطقة من المواضيع الأخرى التي تناولها الاجتماع، وفقا للبيان.