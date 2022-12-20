بارزاني يبحث مع قنصل هولندا في اربيل الأمن الغذائي ودعم الزراعة

شفق نيوز/ استقبل زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء، ياكو بيريندز قنصل هولندا في اربيل.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "تم التباحث في الاجتماع حول متانة علاقات الصداقة بين إقليم كوردستان وهولندا والتي تعد علاقات تاريخية ووثيقة ولاسيما في التصدي للإرهاب حيث كانت هولندا ضمن الجهود الدولية ومساندة للپيشمرگه في دحر داعش".

وأضاف البيان؛ أن موضوع الأمن الغذائي ودعم الزراعة شكّل جزء هاماً من اللقاء ، وضرورة دعم القطاع الزراعي ليكون مصدراً هاماً الى جانب المصادر الاخرى التي تتميز بها أرض العطاء والخيرات كوردستان.