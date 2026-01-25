بارزاني يبحث مع عبدي آخر المستجدات في سوريا

شفق نيوز- أربيل

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاحد، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، آخر التطورات في سوريا وغرب كوردستان.

وقال مقر بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرئيس مسعود بارزاني ومظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أجريا اتصالا هاتفيا، وخلاله، تبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في سوريا وغرب كوردستان".

وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، استقبل يوم الخميس الماضي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، وشدد على ضرورة الاستمرار بوقف إطلاق النار والتوجه للحوار في سوريا.

وشكلت مخاطر وتهديدات عودة ظهور داعش وتأثيراتها على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بشكل عام، محوراً آخر للاجتماع، بحسب البيان.

وهذا الاجتماع هو الثاني الذي تحتضنه أربيل بين باراك وعبدي، ففي 17 من الشهر الجاري، عُقد في مدينة أربيل اجتماعاً بين الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، ومبعوث الرئيس الأميركي لسوريا توم باراك.

وجاء في بيان لمقر بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني استضاف في (پیرمام) اجتماعاً هاماً ضم كلاً من السفير توماس باراك المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون سوريا، وويندي غرين القنصل العام الأميركي في أربيل، والجنرال كيفن لامبارت قائد القوات الأميركية في سوريا، والكولونيل زكريا كورك، والجنرال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومحمد إسماعيل رئيس المجلس الوطني الكوردي (ENKS)".

ويأتي هذا التطور على وقع توتر متصاعد في شمال شرقي سوريا خلال الأيام الماضية، على خلفية اشتباكات بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية قسد، قبل الإعلان عن تفاهمات جديدة تضمنت هدنة مؤقتة.