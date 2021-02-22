بارزاني يبحث مع سفير هولندا جذب الاستثمارات إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال لقائه، يوم الاثنين، مع السفير الهولندي لدى العراق مايكل رينتنار، تقديم التسهيلات الكفيلة بجذب الاستثمارات إلى إقليم كوردستان والحوار بين اربيل وبغداد لحل المشكلات بينهما وحصة الاقليم من الموازنة العراقية العامة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل بعد ظهر الاثنين السفير الهولندي لدى العراق مايكل رينتنار، مبينا ان الجانبين ناقشا في الاجتماع مسائل تطوير علاقات اقليم كوردستان والعراق مع هولندا، وفرص الاستثمار ورؤوس الاموال الخارجية في اقليم كوردستان والعراق ودور هولندا في اطار التحالف الدولي ضد داعش والحوار بين اربيل وبغداد لحل المشكلات بينهما وحصة الاقليم من الموازنة العراقية العامة.

واضاف البيان ان بارزاني وفضلا عن شكر وتقدير اقليم كوردستان للدعم والمساعدات الهولندية في اطار التحالف الدولي ضد داعش، جدد التاكيد على انه من اجل توفير ارضية اكثر مناسبة لجذب الاستثمار ورؤوس الاموال الاجنبية الى العراق واقليم كوردستان يتوجب تقديم التسهيلات والقوانين المشجعة واصلاح اوضاع العمل المصرفي وفي هذا الصدد يتوجب اتخاذ خطوات افضل.

واشار البيان الى ان الاجتماع الذي تم بحضور القنصل العام الهولندي لدى كوردستان هانز اكربوم، تم التطرق الى اوضاع العمل الصحفي وحرية التعبير عن الرأي في العراق واقليم كوردستان والانتخابات العراقية المقبلة واهمية الدور الرقابي للامم المتحدة والاتحاد الاوربي والمجتمع الدولي في الانتخابات، والعملية الاصلاحية في العراق واقليم كوردستان وحماية السلم والاستقرار في العراق والاجراءات والمساعي لتحسين الوضع الاقتصادي في العراق وعدد من الموضوعات الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

وفي شأن متصل، قال السفير الهولندي في تصريحات صحفية خلال زيارته الى قلعة اربيل الاثرية إن "امن اقليم كوردستان العراق مهم لجميع الاطراف".

وأضاف، "يهم اوربا كثيرا استقرار بغداد واربيل، وحاليا نسعى الى العمل لحل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل".

وأشار إلى أن "لدينا برنامج لدعم قوات البيشمركة لاجراء اصلاحات في صفوف البيشمركة وايضا برامج لدعم القوات الامنية العراقية".