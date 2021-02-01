بارزاني يبحث مع سفير بريطانيا خارطة ما بعد الانتخابات

شفق نيوز/ شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي اخر خطوات الحوار بين اربيل وبغداد وتوقعات الخارطة السياسية بعد الانتخابات.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل مساء الاثنين في اربيل سفير بريطانيا في العراق ستيفن هيكي.

واضاف البيان ان الجانبين ناقشا في الاجتماع تنمية العلاقات بين بريطانيا واقليم كوردستان ودور المجتمع الدولي في مساعدة العراق والاقليم ومساعدات بريطانيا لتقوية المؤسسات وعملية الاصلاح في العراق واقليم كوردستان.

كما بحث الطرفان آخر خطوات الحوار بين اربيل وبغداد ومسألة الموازنة وحصة الاقليم والاوضاع الداخلية في الاقليم واتفاق سنجار ومخاطر الارهاب وعودة داعش، وانتخابات العراق المقبلة وتوقعات الخارطة السياسية بعد الانتخابات المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأكد بارزاني، استعداد ورغبة اقليم كوردستان لمعالجة نهائية لجميع المشكلات مع بغداد على اساس الدستور واهمية ترسيخ النظام الاتحادي، مشددا على ان معالجة مشكلات اقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية هي مفتاح الهدوء والاستقرار الحالي والمستقبلي في العراق.

ونوه البيان الى ان القنصل العام البريطاني في اربيل جيمس سورنتن حضر اللقاء الذي اتفق فيه الجانبان على اهمية تنفيذ اتفاق سنجار وتوصل اربيل وبغداد لاتفاق وحل مشكلاتهما، مشيرا الى ان السفير البريطاني عبر عن تجديد استعداد بلاده لاستمرار المشاركة والدعم في العراق واقليم كوردستان.