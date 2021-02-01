سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بارزاني يبحث مع سفير بريطانيا خارطة ما بعد الانتخابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-01T20:00:33+0000
بارزاني يبحث مع سفير بريطانيا خارطة ما بعد الانتخابات

شفق نيوز/ شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي اخر خطوات الحوار بين اربيل وبغداد وتوقعات الخارطة السياسية بعد الانتخابات.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل مساء الاثنين في اربيل سفير بريطانيا في العراق ستيفن هيكي.

واضاف البيان ان الجانبين ناقشا في الاجتماع تنمية العلاقات بين بريطانيا واقليم كوردستان ودور المجتمع الدولي في مساعدة العراق والاقليم ومساعدات بريطانيا لتقوية المؤسسات وعملية الاصلاح في العراق واقليم كوردستان.

كما بحث الطرفان آخر خطوات الحوار بين اربيل وبغداد ومسألة الموازنة وحصة الاقليم والاوضاع الداخلية في الاقليم واتفاق سنجار ومخاطر الارهاب وعودة داعش، وانتخابات العراق المقبلة وتوقعات الخارطة السياسية بعد الانتخابات المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 

وأكد بارزاني، استعداد ورغبة اقليم كوردستان لمعالجة نهائية لجميع المشكلات مع بغداد على اساس الدستور واهمية ترسيخ النظام الاتحادي، مشددا على ان معالجة مشكلات اقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية هي مفتاح الهدوء والاستقرار الحالي والمستقبلي في العراق.

ونوه البيان الى ان القنصل العام البريطاني في اربيل جيمس سورنتن حضر اللقاء الذي اتفق فيه الجانبان على اهمية تنفيذ اتفاق سنجار وتوصل اربيل وبغداد لاتفاق وحل مشكلاتهما، مشيرا الى ان السفير البريطاني عبر عن تجديد استعداد بلاده لاستمرار المشاركة والدعم في العراق واقليم كوردستان.

related

الحزبان الرئيسان بكوردستان يتفقان على نقاط تتعلق بالانتخابات المبكرة في العراق

Date: 2020-09-12 10:07:13
الحزبان الرئيسان بكوردستان يتفقان على نقاط تتعلق بالانتخابات المبكرة في العراق

بارزاني: نجم الدين كريم قدم الكثير لكوردستان وكركوك

Date: 2020-11-06 16:45:56
بارزاني: نجم الدين كريم قدم الكثير لكوردستان وكركوك

دوائر ديالى تنعش آمال الكورد بانتزاع مقعدين بالانتخابات

Date: 2020-10-15 16:27:26
دوائر ديالى تنعش آمال الكورد بانتزاع مقعدين بالانتخابات

صور.. بدء اجتماع الديمقراطي والاتحاد بإشراف بارزاني

Date: 2020-11-09 09:35:59
صور.. بدء اجتماع الديمقراطي والاتحاد بإشراف بارزاني

دهوك تباشر بتحديث سجلات الناخبين

Date: 2021-01-02 10:35:54
دهوك تباشر بتحديث سجلات الناخبين

بارزاني يعزي بوفاة رئيس وزراء البحرين وصائب عريقات

Date: 2020-11-11 17:18:30
بارزاني يعزي بوفاة رئيس وزراء البحرين وصائب عريقات

أربيل تسجل إقبالاً كبيراً على تسجيل الكيانات والمرشحين للانتخابات وتعلن تمديده

Date: 2021-01-30 08:21:00
أربيل تسجل إقبالاً كبيراً على تسجيل الكيانات والمرشحين للانتخابات وتعلن تمديده

نيجيرفان بارزاني يهنئ بابا الشيخ ويؤكد دعمه للإيزيديين

Date: 2020-11-21 18:41:38
نيجيرفان بارزاني يهنئ بابا الشيخ ويؤكد دعمه للإيزيديين