بارزاني يبحث مع سفيري فرنسا والمانيا ملفات ساخنة بالعراق

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين مع سفيري فرنسا والمانيا لدى العراق عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بين العلاقات بين كل من اقليم كوردستان وهاتين الدولتين الاوروبيتين وكذلك الملفات الساخنة في العراق بينها المشكلات العالقة بين اربيل وعلى رأسها ملف الموازنة المالية.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل كلا من السفير الفرنسي لدى العراق برونو اوبيرت والسفير الالماني لدى العراق اولي دييل.

وتطرق الاجتماع الى العلاقات بين الاقليم وكل من فرنسا والمانيا والمشكلات بين اربيل وبغداد والحوارات من اجل حلها، ومناقشة موضوعات حصة الاقليم من الموازنة العراقية العامة للعام الجاري 2021 واوضاع مناطق المادة 140 الدستورية، ومخاطر عودة الارهاب وعمليات داعش، ومهام وبرنامج الناتو في العراق، ومواجهة فيروس كورونا وتداعياته والتحديات امام العراق والاقليم والانتخابات العراقية المقبلة ودور الامم المتحدة بهذا الصدد.

واضاف البيان انه جرى في الاجتماع التأكيد على دور وتأثيرات الاتحاد الاوربي والمجتمع الدولي بصورة عامة في مساعدة العراق واقليم كوردستان لمعالجة المشكلات ومواجهة التحديات واجتياز الازمات، مبينا ان الجانبين كانا متفقين في الر أي في انه من اجل الاستقرار في العراق يتوجب حل جميع المشكلات.

وعبر بارزاني عن الشكر والتقدير للمساعدات التي قدمتها كل فرنسا والمانيا لاقليم كوردستان والعراق، مؤكدا على حاجة اقليم كوردستان والعراق الى مساعدات المجتمع الدولي لحل المشكلات واجتياز الازمات .

كما عبر عن استعداد اقليم كوردستان للاتفاق والحل الجذري الكامل للمشكلات مع الحكومة العراقية على اساس الدستور.

واضاف البيان ان كلا من القنصل العام الفرنسي والالماني في الاقليم وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين في رئاسة الاقليم والحكومة الاقليمية حضروا الاجتماع وتم طرح عدد من الموضوعات التي ذات الاهتمام المشترك.