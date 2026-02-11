بارزاني يبحث مع تايلور مساعي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

شفق نيوز- أربيل

بحث الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، مع فيكتوريا تايلور، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون (العراق - إيران) والمسؤولة عن قسم مبادرة العراق في مركز دراسات المجلس الأطلسي، الوضع السياسي في العراق والمساعي لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مقر بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني استقبل في صلاح الدين (بيرمام)، تايلور، وجرى خلال اللقاء التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في المنطقة بشكل عام، والعملية السياسية في العراق، وآخر مساعي الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والعلاقات بين أربيل وبغداد".

وأضاف "في اللقاء ذاته، جرى استعراض الأوضاع في سوريا وغربي كوردستان والمستجدات، حيث أشارت فيكتوريا تايلور إلى الدور الهام للرئيس بارزاني في مساعيه مع دمشق وقوات سوريا الديمقراطية وممثل الرئيس الأميركي لشؤون سوريا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار واعتماد الحوار لحل المشكلات، وثمّنت تلك الجهود عالياً".

من جانبه، أكد بارزاني: "نريد أن يستتب السلام والاستقرار في سوريا وغربي كوردستان، وأن يستمر وقف إطلاق النار بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، وأن يلتزم الجانبان بتنفيذ النقاط الواردة في الاتفاق المبرم بينهما من أجل إنهاء الحرب والتوتر، وفي هذا السبيل قمنا بكل ما في وسعنا من حيث الوساطة بين الطرفين وإيصال المساعدات الإنسانية للمنكوبين والمتضررين".