بارزاني يبحث مع المجلس الوطني الكوردي السوري تطورات المنطقة

شفق نيوز- أربيل

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، خلال لقائه وفداً من المجلس الوطني الكوردي في سوريا، أوضاع المنطقة وآخر التطورات في سوريا.

وذكر مقر بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الزعيم مسعود بارزاني، استقبل، اليوم، في بيرمام وفداً رفيع المستوى من المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS)، ضمّ الأمناء العامين للأحزاب السياسية المنضوية في المجلس".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في المنطقة، وآخر المستجدات في سوريا".

كما أكد بارزاني، في معرض حديثه عن أوضاع الكورد في سوريا، على ضرورة توحيد صفوف الأطراف الكوردية السورية، داعياً الأطراف الكوردية إلى "تعزيز أسس السلم الأهلي والوئام، والعمل المشترك مع العرب والمكونات السورية الأخرى".