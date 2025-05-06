بارزاني يبحث مع القرداغي مستقبل الكورد في سوريا

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الدكتور علي القره داغي، مستقبل الكورد في سوريا بشكل سلمي وعبر الحوار لحل جميع المشكلات.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل بمنتجع صلاح الدين بأربيل اليوم، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين علي القره داغي والوفد المرافق له، لافتا إلى أنه تم خلال اللقاء تبادل الآراء بشأن الأوضاع السياسية واخر التطورات في المنطقة ومستقبل الكورد في سوريا وضرورة التزام الاطراف السورية بالطرق السلمية والحوار لحل جميع المشكلات.

واضاف البيان ان اللقاء شهد تقييما ايجابيا لرغبة وخطوات الأطراف السياسية التركية باتجاه الحلول السلمية في تركيا.

واشار البيان ان الاوضاع الداخلية في اقليم كوردستان والعلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية العراقية كانت محورا آخر من اللقاء، مبينا انه تم تسليط الأضواء على الخطوات والحوارات بهدف الاتفاق على التشكيلة العاشرة لحكومة اقليم كوردستان.

في السياق، تبادل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني مع قره داغي، في لقاء منفصل، وجهات النظر بشأن مجمل الأوضاع في إقليم كوردستان والمنطقة.

وشدد، رئيس حكومة الاقليم، وفق بيان صدر عن مكتبه، على ضرورة حفظ السلام والأمن والاستقرار، وترسيخ مبادئ التعايش السلمي وقيم التسامح والإخاء بين مختلف شعوب المنطقة ومكوناتها.