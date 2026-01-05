بارزاني يبحث مع "الصادقون" حسم الاستحقاقات الانتخابية

شفق نيوز- أربيل

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، مع وفد من حركة الصادقون (جزء من الإطار التنسيقي الشيعي)، الخطوات المتخذة لحسم الاستحقاقات الانتخابية، والتنسيق بين الأطراف السياسية.

وجاء في بيان لمقر إقامة بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل اليوم في بيرمام، وفداً من حركة الصادقون، برئاسة نائب الأمين العام للحركة نعيم العبودي، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة الأوضاع السياسية في العراق.

كما ناقش الجانبان الخطوات المتخذة في مرحلة ما بعد الانتخابات، إلى جانب التنسيق والتعاون بين الأطراف السياسية.

وفي وقت سابق اليوم أعلن رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، ارتفاع أعداد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية إلى 44 مرشحاً.

وأشار الحلبوسي، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إلى غلق باب الترشيح في نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم.

وبحسب العرف السياسي فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة الكورد، فيما رئيس مجلس الوزراء من حصة الشيعة.