بارزاني يبحث مع السفير الياباني الجديد العلاقات بين بغداد وأربيل وتهديد الإرهاب

شفق نيوز / بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع السفير الياباني الجديد في العراق العلاقات بين بغداد وأربيل وتهديدات الإرهاب، في حين أعرب السفير عن تقديره لنضال الشعب الكوردستاني وعرض مشاريع بلاده الاقتصادية في العراق والاقليم.

وقال مقر البارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الرئيس مسعود بارزاني استقبل، اليوم الثلاثاء، في صلاح الدين، السفير الياباني الجديد في العراق فوتوشي ماتسوموتو، وناقش الاجتماع الأوضاع السياسية في المنطقة والعلاقات بين أربيل وبغداد فضلاً عن تهديدات ومخاطر الإرهاب".

وأضاف البيان أن "الرئيس بارزاني شكر السفير الياباني على مساعدته للعراق وإقليم كوردستان، متمنياً له التوفيق في مهامه".

من جهته أعرب السفير الياباني في العراق عن "تقديره لنضال الشعب الكوردستاني وتضحياته من أجل تحقيق الحرية".

وأضاف السفير الياباني إن "بلاده تريد الازدهار والاستقرار للعراق وإقليم كوردستان"، داعياً الى استمرار العلاقات بين اليابان والعراق وإقليم كوردستان، كما عرض مشاريع اليابان الاقتصادية والبنى التحتية في العراق وإقليم كوردستان".