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بارزاني يبحث مع السفير الكندي موقف الاطراف الكوردستانية لما بعد الانتخابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-25T10:11:17+0000
بارزاني يبحث مع السفير الكندي موقف الاطراف الكوردستانية لما بعد الانتخابات

شفق نيوز/ بحث نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان اليوم  الاثنين، مع أولريك شانون سفير كندا في العراق موقف القوى الكوردستانية لما بعد الانتخابات.

وذكر بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن بارزاني اثنى على أعمال وجهود سعادة السفير الكندي في العراق في مجال تقوية علاقات بلده مع العراق وإقليم كوردستان آملاً الموفقية له في مهامه الجديدة. 

من جانبه؛ أكد السفير الكندي أن بلده ينظر باهتمام إلى علاقاته مع العراق وإقليم كوردستان راجياً التقدم للعلاقات في المجالات كافة.

واشار البيان إلى أن التباحث بشأن الانتخابات العراقية ومشاركة مراقبين كنديين في مراقبة عملية التصويت، وموقف الأطراف الكوردستانية ورؤيتها لأوضاع ما بعد الانتخابات، وعملية تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية، فضلا عن مسألة الحريات وحرية التعبير والإعلام في إقليم كوردستان، شكلت محاور أخرى للقاء الذي حضره مسؤول مكتب السفارة الكندية في أربيل.

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