بارزاني يبحث مع السفير القطري تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، على اهمية تطوير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين العراق وقطر وسبل توسيعها.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل اليوم في مكتبه بأربيل، السفير القطري لدى العراق خالد بن حمد السليطي، وبحثا معا تطوير العلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع قطر وخصوصا في الجانبين الاقتصادي والتجاري وتشجيع تشغيل رؤوس الاموال والاستثمار القطري في المجالات المختلفة.

واضاف البيان، ان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وايلاء الاهمية للعلاقات العراقية مع دول الجوار والمنطقة والانتخابات العراقية المقبلة وعددا من المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك كانت محاور اخرى في اللقاء.