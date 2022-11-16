‏بارزاني يبحث مع السفير الفنلندي العملية السياسية في العراق

شفق نيوز/ ‏بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، الأوضاع السياسية العراقية مع السفير الفنلندي لدى العراق.

‏وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان "بارزاني استقبل اليوم السفير الفنلندي لدى العراق ماتي لاسيلا، في مصيف صلاح الدين بأربيل، وأثنى لاسيلا على دور بارزاني في نضال شعب كوردستان، ودور قوات البيشمركة في مواجهة وهزيمة الإرهاب".

‏وأكد السفير الفنلندي استمرار دعم بلاده لقوات البيشمركة، معرباً عن شكره لحكومة الاقليم على المساعدة والتنسيق لاعادة المواطنين الفنلنديين من سوريا.

وكانت الاوضاع السياسية في العراق محورا للقاء حيث جرى التباحث حولها خلال اللقاء، بحسب البيان.