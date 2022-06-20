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بارزاني يبحث مع السفير الفرنسي "سيناريوهات" العملية السياسية في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-20T10:17:13+0000
بارزاني يبحث مع السفير الفرنسي "سيناريوهات" العملية السياسية في العراق

شفق نيوز/ اجتمع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، القنصل العام الفرنسي في أربيل أوليفييه ديكوتيني.

وبحسب بيان لمكتب بارزاني، فقد ناقش الاجتماع العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا والمحادثة الهاتفية بين الرئيس ماكرون والرئيس بارزاني الشهر الماضي.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق والسيناريوهات والاحتمالات في العملية السياسية العراقية في المرحلة المقبلة.

كما تمت مناقشة آخر المستجدات السياسية والأمنية في سوريا ومستقبل الشعب الكوردي في سوريا.

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